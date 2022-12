Juan Reynoso dirige su primera temporada al frente del Cruz Azul. | Fuente: Diario Récord

A trece años de haberse enfrentado por primera vez en la final de un torneo de liga mexicano, el Santos Laguna y el Cruz Azul -ahora dirigido por el peruano Juan Reynoso- volverán a verse las caras esta semana en la serie por el título del Clausura 2021 Guard1anes Liga MX.

En el Clausura 2008, Santos Laguna se impuso 3-2 en el marcador global con un gol decisivo del argentino Daniel Ludueña ante un Cruz Azul que entonces era dirigido por el entrenador uruguayo Sergio Markarián. En la 'Máquina Cementera' de ese entonces, estaba Juan Reynoso.

Como previa al partido, el Cruz Azul publicó un video en su cuenta de YouTube como motivación para verse las caras con el Santos. Allí, el popular 'Cabezón' Reynoso se le escucha decir unas alentadoras palabras tras dejar en el camino al Pachuca en semifinales.

Reynoso busca hacer historia en Cruz Azul

"Así juntitos, como pasó en la bronca, como se dio en los minutos finales, nadie nos tumba. Fuertes. No hablar de más y a ganar. Esta no se nos puede escapar, no se nos puede escapar. ¡Felicidades, muchachos!", comenta el también exDT de Universitario.

Por su parte, para llegar a esta definición los 'Guerreros' arribaron como quintos de la fase regular y luego aplastaron al Querétaro en el repechaje, en cuartos de final superaron al Monterrey y en semifinales pasaron encima del Puebla.

En estas tres eliminatorias, la escuadra 'santista' ha marcado 11 goles que motivan al mediocampista uruguayo Fernando Gorriarán a advertirle a los celestes que en la final volverán a ser contundentes.

"Somos un equipo que no sale a defender y vamos a tratar de lastimar a Cruz Azul", dijo Gorriarán y no se intimidó por el hecho de que el rival tenga una nómina superior porque "las finales son partidos aparte, no importan los nombres, las jerarquías o los salarios".

NUESTROS PODCAST

Lancet Global Health publica estudio de seroprevalencia de Sars-Cov 2 en Iquitos

El estudio fue realizado por los médicos peruanos Graciela Meza y Antonio Quispe. El Dr. elmer Huerta nos detalla los resultados que se encontraron tras la investigación en población de Iquitos.

Te sugerimos leer