Candidato a comprar Olympique de Marsella va en busca de Cristiano Ronaldo y Zinedine Zidane. | Fuente: AFP

¿Se mudarán a Francia? Mohamed Ayachi Ajroudi es el candidato más fuerte para comprar el club francés Olympique de Marsella. Se trata de un empresario franco-tunecino que busca invertir gran dinero en esta compra e incluso ya tiene pensado grandes fichajes.

Uno de ellos, y el que más llamó la atención, es el de Cristiano Ronaldo. A través de una entrevista hecha al medio Le Figaro, Mohamed Ayachi reveló que una de sus intenciones es llevar al astro portugués.

"Me encanta el fútbol, sobre todo el lado noble del deporte. Me gusta la disciplina alemana, especialmente la del Bayern Munich. Apreció el fútbol del Barcelona. Y un jugador que nunca olvidaré es Cristiano Ronaldo, me gusta el respeto y la disciplina, él encarna eso. ¿Si lo sueño en Marsella? Todo es posible en la vida. Es un sueño que me emocione", precisó Ayachi.

Por otra parte, también tiene planes para el banquillo, pues dejo entrever que quiere a Zinedine Zidane como posible entrenador, justamente el ex Real Madrid que tuvo la oportunidad de dirigir a Cristiano.

Al preguntársele sobre André Villas, el actual entrenador de Olympique, Mohamed respondió "es muy bueno". Sin embargo, cuando se le mencionó a Zidane, expresó con una sonrisa: "Veremos que pasa en el futuro".

Te sugerimos leer