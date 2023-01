Cristiano Ronaldo, delantero de Juventus. | Fuente: EFE

Cristiano Ronaldo dio a conocer cuál es su fórmula para mantenerse como uno de los mejores futbolistas del planeta. El astro portugués de 34 años habló en conferencia de prensa a pocas horas de los premios Globe Soccer.

"No hay secretos ni milagros. Ganar en todos los sitios en los que he estado no es una coincidencia, cuando eres un campeón ganas siempre. Sin mucho trabajo, sin dedicación y pasión por lo que haces no puedes conseguir todo lo que dicen el palmarés, los trofeos, los récords y las estadísticas. Pero lo más importante es mantener siempre alta la motivación para mantener este nivel. Yo ya no tengo que demostrar nada a nadie más que a mí mismo y a mi familia, ahora me toca disfrutar de esto", señaló el delantero de Juventus Turín.

La exestrella de Real Madrid también habló de los sacrificios que realiza como futbolista profesional. "Cuidarme así es mi manera de vivir. Tienes que sacrificarte y dedicar el 70% de tu vida al fútbol y a cuidar y conocer tu cuerpo: preparación física, alimentación, recuperación... Y no todos los deportistas están dispuestos a esto, lo digo sin ánimo de criticar a nadie, eh... Pero mantener el nivel de excelencia te exige pensar siempre en términos de excelencia", agregó.

Sobre sus retos en el 2020, ‘CR7’ sostuvo que “Espero que 2020 sea un año excelente, como lo han sido estos últimos. La verdad es que yo no tengo años malos, pero porque me preparo mucho. Y confío en que el próximo también sea un gran año”, finalizó.

