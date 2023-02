Georgina Rodríguez cumple 27 años | Fuente: Instagram Cristiano Ronaldo

DATO Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se conocen desde finales de 2016.

Georgina Rodríguez cumple este miércoles 27 años. Cristiano Ronaldo no quiso desaprovechar la ocasión para organizar una cena romántica, a la luz de las velas, en la víspera del onomástico de su novia. Pero hay más detalles románticos que ha tenido el jugador de la Juventus.

Ni bien se levantó, CR7 subió una fotografía al lado de Georgina en su cuenta personal de Instagram. La imagen va acompañada de un contundente mensaje: "Felicidades al amor de mi vida". No se equivoquen. No ha sido el único detalle.

La modelo española fue la encargada de revelar otro de los detalles que tuvo el jugador. Un espectaclar ramo de rosas rojas. Ella compartió una instantánea en su red social. "Amor mío, Cristiano", publicó.

Los detalles que tuvo Cristiano Ronaldo con Georgina | Fuente: Instagram @georginagio

Días atrás, Georgina Rodríguez dio a conocer un proyecto personal que está ligado a la moda. Es ropa juvenil, cómoda y deportiva. El nombre es OM by G.

En tanto, Cristiano Ronaldo hoy no estará en el duelo entre Juventus vs. SPAL por los cuartos de final de la Coppa Italia. El delantero no ha sido tomado en cuenta para este encuentro.

.

Te sugerimos leer