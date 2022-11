Cristiano Ronaldo ganó la Serie A 2019-20 con Juventus | Fuente: Instagram

La temporada acabó para Cristiano Ronaldo y aprovechó para irse de vacaciones con su familia, escogiendo pasear por las aguas de Italia y Francia para disfrutar el momento de descanso.

El luso está acompañado por su pareja Georgina Rodríguez, sus cuatro hijos y algunos amigos. El instante de relajo del delantero de Juventus quiso trasladarlo a las redes sociales, donde compartió un video suyo en las profundidades del mar.

“Hoy me desperté y me pregunté: ¿Qué está pasando en el mar? Llámame Neptuno”, escribió Cristiano en su cuenta de Instagram, antes de aconsejar a sus seguidores a no intentar nadar tan profundo.

Según describe, hizo 14 metros bajo el mar. En el video se introduce en el agua desde su lujoso yate y nada sin detenerse, aunque guiándose por una cuerda atada a una pesa que está en lo más profundo. El portugués toca el fondo con sus pies y vuelve a salir a flote, donde expresó su clásico “Siiuuu”.

La publicación generó reacción entre los amigos de Ronaldo, como el colombiano Juan Cuadrado, quien comentó que era “muy facil bajar tirando de una cuerda”.

La modelo argentina Georgina Rodríguez también compartió a través de su cuenta de Instagram imágenes suyas nadando bajo el mar, pero no a la profundidad que lo hizo ‘CR7’.

Cristiano Ronaldo pasa su tiempo libre a la espera de sumarse otra vez a la disciplina de Juventus para la temporada 2020-21, donde todavía tiene contrato vigente.

Te sugerimos leer