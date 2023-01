Toni Kroos pone fin a los rumores y revela lo que le dijo a Cristiano Ronaldo en la Eurocopa. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Philipp Guelland

Sin lugar a dudas fue la imagen del partido. Hablamos del encuentro que tuvieron Cristiano Ronaldo, delantero y capitán de Portugal, y Toni Kroos, mediocampista de Alemania, durante el encuentro de ambas selecciones por el Grupo F de la Eurocopa. Las cámaras de televisión que transmitían el partido enfocaron el preciso instante en el que se juntaron a conversasr tras el pitazo final.

Muchos se preguntaban sobre qué habrán hablado y ha sido el mismo Toni Kroos el que dio detalles de la charla que tuvo con Cristiano Ronaldo. "Hablamos brevemente sobre el partido, por supuesto, pero también sobre los partidos que están por venir. Le deseé la mejor de las suertes y espero que se clasifiquen para la siguiente ronda junto a nosotros. Aparte de eso, le pregunté cómo le estaba yendo en Italia, ha estado allí durante tres años", dijo el mediocampista alemán.

Toni Kroos también contó que intercambiaron camisetas. "No tienes todo el tiempo del mundo después del partido y no pasas desapercibido. Ya dentro, también cambiamos las camisetas. Fue bonito volverle a ver", añadió .

"Por Cristiano gané muchos títulos"

Cristiano Ronaldo y Toni Kroos jugaron juntos en el Real Madrid. | Fuente: DirecTV Sports

Finalmente, Toni Kroos reconoció cómo es que jugar con Cristiano Ronaldo le permitió ganar muchos títulos. "Jugué con él durante cuatro temporadas y no exagero cuando digo que por supuesto he tenido los mayores éxitos con él y gracias a él. Fuimos vecinos de vestuario (se cambiaban al lado) todo el tiempo. Así que, por supuesto, me alegré de volver a verlo. Se fue hace mucho tiempo y no nos vemos tan a menudo. No jugamos contra la Juventus", sentenció.

