Lionel Messi y Cristiano Ronaldo | Fuente: ITV

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi son los mejores futbolistas del mundo en la actualidad. Y, de manera casi inevitable, compiten el uno con el otro. Incluso, aunque ahora estén en ligas distintas, es inevitable compararlos. Sin embargo, y aunque el atacante de la Juventus se considera "el número uno" en la historia, lanzó una declaración que sorprendió a más de uno.

"Lionel Messi está en la historia del fútbol, pero creo que tengo que tener seis, siete u ocho Balones de Oro para estar por encima de él. Me encantaría ganar más y creo que lo merezco", dijo en entrevista con ITC.

"No somos amigos, pero compartimos este escenario po 15 años. Él me hizo un mejor jugador y sé que yo hice lo mismo con él. No hemos cenado juntos, pero seguro lo haremos en un futuro", agregó Cristiano Ronaldo.

"Estoy seguro de que estoy en la historia del fútbol por lo que he hecho y lo que sigo haciendo, como uno de los mejores, para mí el número uno, pero si para algunos hinchas el número uno es otro y yo el segundo, no me importa", finalizó.

Barcelona, con Lionel Messi en el segundo tiempo, empató el martes sin goles ante Borussia Dortmund. Este miércoles, la Juventus de Cristiano Ronaldo visitará al Atlético de Madrid por la fecha 1 de la fase de grupos de la Champions League.

Te sugerimos leer