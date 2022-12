Andrea Pirlo dirigió a Cristiano Ronaldo la presente temporada | Fuente: AFP

Cristiano Ronaldo ya entrena con la Selección de Portugal con miras a la Eurocopa 2021, pero no quiso dejar pasar los días para despedirse de Andrea Pirlo, quien lo dirigió la última temporada en Juventus. El entrenador italiano fue destituido el último viernes de la dirección técnica de la Vecchia Signora.

“Gracias maestro. Ha sido un honor ser entrenado por ti”, escribió Cristiano Ronaldo en las historias de su cuenta Instagram. El mensaje va acompañado de una foto de un partido de la Juventus en la Serie A.

Juventus, bajo el mando de Andrea Pirlo, consiguió la Supercopa Italiana y la Coppa Italia. Además, logró clasificar en la última fecha de la Serie A a la próxima Champions League.

Cristiano Ronaldo

La despedida de Andrea Pirlo

Andrea Pirlo reconoció, tras ser despedido como técnico del Juventus Turín, que esperaba que su etapa tuviera "un final distinto", pues, destacó, consiguió "igualmente los objetivos" que el club le había pedido."Se cerró mi primera temporada como entrenador. Fue un año intenso, complicado, pero en todo caso maravilloso. Cuando me llamó el Juventus nunca pensé en los riesgos que eso conllevaba, pese a que fueran evidentes. Triunfó el respeto por estos colores y la voluntad de competir a los más altos niveles con un proyecto que se me había presentado", escribió Pirlo en Instagram."Si volviera atrás, volvería a tomar la misma decisión, aun teniendo claros todos los obstáculos que vivió en un período tan complicado, en el que conseguí igualmente los objetivos que se me habían pedido", prosiguió.

.

