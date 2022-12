Cristiano Ronaldo anotó 28 goles con la camiseta de Juventus en la última temporada. | Fuente: AFP

Cristiano Ronaldo, acusado de violación el año pasado antes de que la justicia estadounidense desestimase la imputación por falta de pruebas, confesó que 2018 fue el año "más difícil en el plano personal", en una entrevista difundida este martes por la televisión portuguesa.

"2018 fue el año más difícil en el plano personal", confesó Cristiano Ronaldo en una entrevista difundida este martes por la noche por la televisión TVI. "Cuando la gente pone en duda tu honor, eso hiere. Eso hace daño principalmente porque tengo una gran familia, una esposa y un hijo inteligente que comprende muchas cosas", añadió.

"Es un caso en el que nunca me sentí cómodo para expresarme. Pero una vez más, mi inocencia quedó probada. Eso me hace sentir orgulloso", afirmó Cristiano Ronaldo. La justicia estadounidense decidió el pasado mes de julio no inculpar por violación al futbolista luso por falta de pruebas.

Una antigua modelo estadounidense, Kathryn Mayorga, de 35 años, acusó a Cristiano Ronaldo de haberla violado en 2009 en una habitación en un hotel en Las Vegas. La antigua estrella del Manchester United y del Real Madrid, actual jugador de la Juventus, siempre negó esas acusaciones.

El 13 de junio de 2009, la denunciante acudió a la policía de Las Vegas para denunciar una violación, pero rechazó identificar a su agresor. El caso fue cerrado en aquel entonces. En agosto de 2018 volvió a contactar con la policía de Las Vegas pidiendo la reapertura del caso y acusó por primera vez al futbolista. AFP

