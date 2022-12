Cristiano Ronaldo protagonizó momento incómodo en conferencia de prensa. | Fuente: UEFA Euro 2020

Cristiano Ronaldo protagonizó un incómodo momento en plena conferencia de prensa de la Eurocopa 2020, de cara al partido entre Portugal y Hungría, por la fecha 1 del torneo europeo de selecciones.

El atacante, acorde a la vida saludable que lleva, una vez instalado frente al micrófono, decidió alejar las gaseosas ubicadas en la mesa y, en su lugar, reemplazarlas por una botella con agua.

"Agua sí, Coca-Cola no", dijo el jugador de la Juventus. Por supuesto, se escucharon algunas risas de los presentes. Aunque, seguro, a la UEFA no le agradó nada: el problema es que, más allá de su consejo válido, la marca mencionada es patrocinadora de la Euro 2020.

Eso sí, todo quedó únicamente en una anécdota, pues de inmediato inició la conferencia de prensa. "Sabemos que vamos a jugar con un buen equipo, que tendrá al público a su favor, pero lo más bonito es tener gente en el estadio. Queremos disfrutar de esta situación, el equipo está preparado. Siempre es bueno empezar con una victoria, pero firmo si me dicen que perdemos mañana y al final ganamos la Eurocopa”, dijo Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo recomendó no tomar la gaseosa que auspicia la Euro. | Fuente: UEFA Euro 2020

¿Se queda en la 'Juve'?

Cristiano Ronaldo no solo se refirió al partido entre Portugal y Hungría, por la primera fecha de la Eurocopa 2020, sino también habló sobre su futuro.

“Llevo 18 años jugando a un alto nivel. Si estuviera empezando ahora, con 18 o 19, tal vez no dormiría pensando en mi futuro. Pero, a los 36 años, lo que venga será para bien, sin importar si me quedo o me voy (de la Juve), eso no es lo más importante ahora. Ahora estoy centrado en la Eurocopa”, mencionó.

