'Incomparable, imparable, valiente': Cristiano Ronaldo recibió emotivo mensaje de Georgina Rodríguez | Fuente: efe

Cristiano Ronaldo consiguió este lunes 2 de diciembre el premio a mejor jugador de la Serie A 2018-2019 en la ceremonia de la Gran Gala de Calcio. Ante ello, su novia Georgina Rodríguez no dudó en felicitar al crack portugués con un emotivo mensaje.

"Incomparable, Imparable, valiente, inconformista. Existen las cifras y los títulos, de todo ello eres protagonista con los mejores resultados, como: la Liga de las Naciones, la Copa de Italia, el Campeonato de la Serie A, Mejor Jugador de la Serie A, entre otros", comenzó escribiendo Georgina en su cuenta oficial de Instagram.

Además, Georgina destacó no solo el lñado futbolístico de Ronaldo, sino su personalidad. "Pero afortunadamente ni los premios ni los títulos únicamente hablan por ti, aunque los tengas a montones. Lo que mejor habla de ti eres tú mismo, tu pasión, tu hambre de superación, tu compañerismo, porque eres inspiración del fútbol", agregó.

De esta manera no cabe duda del inmenso cariño que existe entre Cristiano Ronaldo y Georgina. El astro portugués además de recibir el premio a mejor jugador, formó parte del once ideal de la temporada. Sin embargo en la premiación del Balón de Oro, donde no se presentó, no pudo vencer a Lionel Messi, quien sumó su sexto galardón por detrás de Virgil van Dijk.

Te sugerimos leer