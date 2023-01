Cristiano Ronaldo. | Fuente: AFP

Millones de hinchas de Real Madrid sueñan con la vuelta de Cristiano Ronaldo, quien a pesar que tiene contrato con Juventus de Turín hasta junio del 2022, podría ser uno de los grandes fichajes del equipo de Zinedine Zidane para la próxima temporada.

Según AS, el Real Madrid encontraría en la "ingeniería fiscal" una fórmula para no tener problemas en asumir la elevada ficha de Cristiano Ronaldo. Se señala que el cuadro merengue solo debe ofrecerle un año de contrato a 'CR7' par evitar que sea declarado residente en España y no pagar una fuerte cantidad de dinero en impuestos.

"Si el Madrid le hace a Cristiano un contrato de un año, el portugués sería considerado como no residente en España, al no pasar aquí 183 días del año natural. Siendo no residente, se evita tributar al 50% por su salario en el Madrid y también por otras rentas que obtenga en todo el mundo por patrocinios o los rendimientos del patrimonio. Como no residente, tributaría al 19% sólo por su salario en el Madrid. Para el club la ventaja es que tendría que asumir un coste menor para pagarle al jugador lo que negocie en neto. Y el futbolista no pagaría nada por los derechos de imagen en el extranjero", explica al medio español el abogado experto en Derecho del Deporte Toni Roca.

Es decir, si Real Madrid ficha por dos años a Cristiano Ronaldo evitará pagar dl doble del salario neto del jugador. Y la estrella portuguesa pasaría a pagar 20 millones de euros por sus derechos de imagen. "Ni al Madrid ni al Cristiano les compensa que el jugador sea residente", explicó Roca.

Cristiano Ronaldo dejó huella en el Real Madrid, club donde ganó cuatro Champions League, entre otros títulos. Además alcanzó el honor de ser el goleador histórico del cuadro merengue superando a la leyenda Alfredo Di Stefano.

Cristiano Ronaldo llegó en Juventus a mediados del 2018. | Fuente: AFP

