Cristiano Ronaldo anotó el segundo gol de esta derrota de Juventus ante el Tottenham Hotspur. | Fuente: AFP

La relación entre Maurizio Sarri y Cristiano Ronaldo parece no haber iniciado de la mejor manera. Después de que el delantero portugués fuera sustituido en la caída de Juventus ante Tottenham por 3-2 en la International Champions Cup, ambos protagonizaron un pequeño cruce de palabras mientras el jugador se dirigía al banquillo.

A los '63, tres minutos después de haber anotado que en ese momento le daba a la Juventus un triunfo por 2-1, Cristiano Ronaldo dejó el terreno de juego para darle ingreso al juvenil Matheus Pereira. Si bien no parecía estar molesto al momento de darle la mano a su compañero y saludar al asistente técnico de Maurizio Sarri, todo cambió cuando se aproximó al ex-estratega del Chelsea y Nápoli.

Luego de que Maurizio Sarri y Cristiano Ronaldo se dieran la mano, ambos tuvieron un breve diálogo que no terminó de la mejor manera. Después de que el técnico italiano le dijera lo parecía una indicación al atacante luso, este no reaccionó de buena forma y le respondió con caras de pocos amigos. Al final, este roce no pasó a mayores y el futbolista de 34 años procedió a sentarse en el banco de suplentes.

Dos minutos después de que Cristiano Ronaldo dejara el campo, el Tottenham encontró el empate gracias a un tanto de Lucas Moura. Y finalmente, en los descuentos, el inglés Harry Kane fue el responsable convertir el gol que le iba a dar terminar por dar la derrota a Juventus.

