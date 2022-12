Cristiano Ronaldo de Juventus. | Fuente: Twitter

El portugués Cristiano Ronaldo (Juventus), el argentino Lionel Messi (Barcelona) y el polaco Robert Lewandowski (Bayern Múnich) son los finalistas al premio a mejor jugador del año de los Globe Soccer Awards Dubai 2020, cuya gala tendrá lugar el próximo día 27.

Al respecto, Cristiano Ronaldo se mostró orgulloso de la nominación y agradeció a sus seguidores de todo el mundo por el apoyo incondicional en su carrera.

"Me siento honrado y orgulloso de estar entre los finalistas de los premios Globe Soccer Player of the Year y Player of the Century. Siempre es un placer y una alegría absoluta recibir tal reconocimiento público de los fanáticos del fútbol de todo el mundo", señaló el goleador de la Juventus de Turín.

Como se recuerda, Cristiano Ronaldo fue galardonado en 2019 y ahora confía en repetir el logro. En esta edición también se reconocerán a los mejores de lo que va de siglo (2001-20). Messi, el egipcio Mohammed Salah (Liverpool), el brasileño Ronaldinho y Cristiano Ronaldo son los aspirantes en la categoría de futbolistas.

El exgoleador de Real Madrid atraviesa un gran momento con la camiseta de Juventus, club donde lleva 10 goles en la temporada 2020-2021 de la Serie A y cuatro en la Champions League.

