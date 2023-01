El jugador del Ajax reveló su admiración por el astro portugués. | Fuente: EFE

El holandés Matthijs de Ligt mandó un nuevo guiño a la Juventus, en una entrevista concedida a Voetbal International. El jugador del Ajax reveló que de niño, cuando jugaba con sus amigos, quería ser Cristiano Ronaldo.

"Llegamos a la conclusión de que siempre quise ser Cristiano Ronaldo cuando jugábamos al fútbol en el jardín. Eso fue especialmente en su época cuando jugaba en el Manchester United. Mi primera camiseta de fútbol también fue suya", aseguró de Ligt al medio neerlandés.

La estrella de la Juventus se encuentra de vacaciones. | Fuente: AFP

Asimismo, el defensa aseguró que el fútbol de élite no le ha dado tiempo de "reflexionar" sobre su actual posición. "A veces me doy cuenta de que todo ha ido muy rápido. Durante la temporada, en el club, y durante las distintas competiciones, realmente no tienes tiempo para reflexionar", afirmó el holandés.

La Juventus, actual club de Cristiano Ronaldo, ha ofrecido 70 millones por el fichaje de Matthijs de Ligt, según la prensa italiana. La cifra supera a la que el Barcelona había realizado por holandés y, al parecer, a de Ligt le interesa ser parte del club de Turín.

Te sugerimos leer