DATOS Las programación está en horario peruano, que es el mismo en Colombia, Ecuador. Si estás en Argentina, Chile o Uruguay le aumentas dos horas.

La espera terminó. Después de tres largos meses de para por la pandemia del nuevo coronavirus, el fútbol está de regreso en España e Italia. Y para alegría de todos los fanaticos del balomié volveremos a ver en acción a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

LaLiga de España, que tiene como líder al Barcelona, volvió este jueves con el partido entre Sevilla vs. Betis por la fecha 28, con triunfo de los locales en el Ramón Sánchez Pizjuán. En tanto, los azulgranas retornarán a la cancha el sábado cuando visiten al Mallorca. Mientras que el Real Madrid jugará el domingo con el Eibar.

Pero hay más. Juventus se enfrentará al Milan este viernes por la semifinal de vuelta de la Copa Italia. En la primera práctica de la semana, el técnico Maurizio Sarri colocó a Cristiano Ronaldo de titular.

Conoce aquí la programación de LaLiga de España, Copa Italia y Bundesliga.

Martes, 9 de junio

Copa de Alemania (semifinales)FC Saarbrücken 0-3 Bayer Leverkusen

Miércoles, 10 de junio

Copa de Alemania (semifinales)Bayern Munich 2-1 Eintracht Frankfurt

Jueves, 11 de junio

LaLiga de España (Fecha 28)3:00 p.m. Sevilla 2-0 Betis

Viernes, 12 de junio

LaLiga de España (Fecha 28)12:30 p.m. ​Granada vs. Getafe ​3:00 p.m. Valencia vs. Levante

Bundesliga (Fecha 31)1:30 p.m. ​Hoffenheim vs. RB Leipzig

Copa Italia (semifinales)1:45 p.m. Juventus vs. AC Milan

Sábado, 13 de junio

LaLiga de España (Fecha 28)7:00 a.m. ​ Espanyol vs. Alavés10:00 a.m. Celta vs. Villarreal12:30 p.m. Leganés vs. Real Valladolid3:00 p.m. Mallorca vs. Barcelona

Bundesliga (Fecha 31)8:30 a.m. Colonia vs. Union Berlin8:30 a.m. Fortuna Düsseldorf vs. Borussia Dortmund8:30 a.m. Hertha Berlin vs. Eintrach Frankfurt8:30 a.m. Paderborn vs. Werder Bremen8:30 a.m. Wolfsburgo vs. Friburgo11:30 a.m. Bayern Munich - Borussia Monchengladbach

Copa Italia (Semifinales)2:45 p.m. Napoli vs. Inter

Domingo, 14 de junio

LaLiga de España (Fecha 28)6:00 a.m. ​ Athletic Bilbao vs. Atlético de Madrid12:30 p.m. Real Madrid vs. Eibar3:00 p.m. ​ Real Sociedad vs. Osasuna

Bundesliga (Fecha 31)8:30 a.m. Mainz vs. Augsburgo11:00 a.m. Schalke vs. Bayer Leverkusen

