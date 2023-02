Wayne Rooney y Cristiano Ronaldo. | Fuente: AFP

Wayne Rooney, leyenda del fútbol inglés, se atrevió comparar al portugués de Cristiano Ronaldo de Juventus de Turín y al argentino Lionel Messi de Barcelona. A su parecer, la 'Pulga' es el mejor futbolista de la actualidad.

"A pesar de mi amistad con Cristiano, me quedaría con Messi. Leo es diferente: simplemente hace rodar la pelota, todo lo hace fácil. Ronaldo es implacable en la zona de ataque, un asesino. Pero Messi te tortura antes de matarte. Con él, tienes la impresión de que se está divirtiendo más", declaró el jugador del Derby County en entrevista con The Sunday Times.

Esta declaración sorprendió debido que Rooney y Cristiano Ronaldo jugaron juntos en Manchester United. Ambos formaron en su momento una de las duplas más temibles del fútbol mundial.

En otro momento, Rooney remarcó que no era un goleador nato, pese que anotó 253 goles con el United y 53 con la Selección de Inglaterra. "Quizá sorprenda, pero yo no era un goleador nato. Nunca fui un Gary Lineker o un Ruud van Nistelrooy. Hubo mejores números '9' que yo, y no creo que Harry Kane tarde mucho en romper mi récord con Inglaterra. Estaré orgulloso de ello cuando ocurra", concluyó.

