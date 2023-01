Cristiano Ronaldo delantero de la Selección de Portugal. | Fuente: AFP

Al conseguir la Liga de Naciones, Cristiano Ronaldo (34 años) logró su segundo título con la Selección de Portugal. Sin embargo, el astro de la Juventus quiere más y ahora tiene en la mira a la Eurocopa 2020.

"Vamos a intentarlo (Ganar la Eurocopa), estar en la lucha por el título", declaró Cristiano Ronaldo en medio de los festejos tras el triunfo (1-0) de Portugal ante Holanda en el Estadio de Dragao.

En otro momento, Cristiano Ronaldo habló sobre el Balón de Oro tras conseguir tres trofeos en la temporada: con Juventus la Serie A y la Supercopa italiana, y ahora con Portugal la Liga de Naciones.

“He ganado tres trofeos, he estado bien, ¿qué puedo hacer más? ¿Si lo merezco?, no sé, voy a dejar eso para ustedes, ustedes son los que tienen que evaluar, no me voy a valorar”, respondió ‘CR7’.

A los 34 años, el exjugador del Real Madrid consiguió su título número 31 de su carrera.

Cristiano Ronaldo logró con Portugal la Eurocopa 2016. | Fuente: AFP

