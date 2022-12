Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo se enfrentarán en la Eurocopa 2021 | Fuente: AFP

La Eurocopa 2021 está por comenzar y con ella el desfile de estrellas del ‘Viejo Continente’, donde los focos apuntan a Francia como la gran favorita para conseguir el título.

El último campeón del mundo mantiene un gran nivel y cuenta con una plantilla envidiable, donde además de sumar a Karim Benzema, tiene en gran estado de forma a Kylian Mbappé. A sus 22 años, el delantero del PSG es el señalado de guiar a los galos.

Sin embargo, lo elogios y éxitos no han llevado a Kylian Mbappé perder la sencillez y cada vez que puede reconoce su admiración por otros futbolistas, aunque uno especial es Cristiano Ronaldo. De él se sabe que desde niño admiraba a ‘CR7’ y ese sentimiento lo mantiene en la actualidad.

"De niño soñaba con muchas cosas, sobre todo con una carrera como la de Cristiano Ronaldo. Cuando juega, alegra a todos los que le ven. Lo ha hecho 15 años... Todos los aficionados al fútbol le adoran", dijo el delantero en ‘Sport Bild’.

Kylian Mbappé admirado por Cristiano Ronaldo

Aunque Kylian Mbappé ya ganó el Mundial, algo que todavía no tiene Cristiano Ronaldo en su galería, el francés reconoció que todavía le falta para compararse con el luso.

"No soy tan bueno. Él ha hecho historia y yo llevo cinco años jugando, no nos podemos comparar. Hay pocos como él, solo con verlo he aprendido mucho", aseguró.

Francia, campeón del mundo, enfrentará a Portugal, actual rey de Europa, en el último partido de la ronda de grupos de la Eurocopa. En el que podría ser un duelo decisivo, Mbappé y Cristiano estarán frente a frente.

