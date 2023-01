Juventus visita al líder AC Milan por la fecha 16 de la Serie A | Fuente: AFP | Fotógrafo: MIGUEL MEDINA

Juventus logró un trascendental triunfo por 3-1 en el campo del líder Milan, que no perdía en la Serie A desde hace diez meses, y se colocó cuarto en la tabla, a siete puntos del cuadro milanista y con un partido menos, para relanzar sus ambiciones de luchar por su décimo título liguero consecutivo.Un doblete de Federico Chiesa y un gol del estadounidense Weston McKennie, con dos asistencias del argentino Paulo Dybala, una de ellas con un espectacular taconazo, dieron un trascendental triunfo al Juventus de Andrea Pirlo contra un Milan que, pese a la derrota, sigue como líder con un punto de ventaja sobre el Inter, segundo.Juventus recuperó su alma competitiva en San Siro, al que llegó obligado a ganar para dar un golpe en la mesa y cortar el vuelo de un Milan que no conocía la derrota en la Serie A desde el 8 de marzo de 2020, cuando se rindió en casa frente al Génova. Desde ese momento, abrió un ciclo de 21 victorias y seis empates que le permitió llegar al comienzo del nuevo año con sueños de título.El equipo juventino rompió la igualdad en el 18 tras un buen arranque de partido, en el que poco antes sacudió un poste con derechazo de Federico Chiesa.Fue Dybala, con una espectacular asistencia de tacón, quien ofreció a Chiesa un perfecto balón para que este subiera el 1-0 al marcador de San Siro.

Milan 0-1 Juventus: así fue el gol de Chiesa | Fuente: ESPN

Milan, que llegó a esta cita en total emergencia, sin el sueco Zlatan Ibrahimovic ni el croata Ante Rebic en la delantera, y sin Sandro Tonali, el argelino Ismael Bennacer ni el bosnio Rade Krunic en el centro del campo, compitió con orgullo y logró igualar al borde del descanso gracias a un golazo de Davide Calabria en un contragolpe lanzado por el portugués Rafael Leao.Pero la superioridad juventino terminó teniendo premio en la reanudación, cuando Chiesa, con un excelente disparo raso curvado de pierna zurda, anotó el 2-1 y el estadounidense Weston McKennie firmó a pase del sueco Dejan Kulusevski el 3-1.No faltaron las polémicas por ambos lados. El Juventus protestó en el gol del 1-1 del Milan por una posible falta del turco Hakan Calhanoglu al francés Adrien Rabiot y el cuadro milanista lo hizo en la reanudación, con desventaja 1-2, cuando el uruguayo Rodrigo Bentancur no vio una doble amonestación por una dura falta al español Samu Castillejo.

ALINEACIONES CONFIRMADAS:

AC Milan: Gianluigi Donnarumma; Diogo Dalot, Simon Kjaer, Alessio Romagnoli, Theo Hernandez; Franck Kessie, Davide Calabria, Hakan Çalhanoglu, Samu Castilllejo, Jens Petter Hauge; Rafael Leão.

Juventus: Wojciech Szczęsny; Danilo, Leonardo Bonucci, Matthijs De Ligt, Gianluca Frabotta; Federico Chiesa, Rodrigo Bentancur, Adrien Rabiot, Aaron Ramsey; Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo.

Milan 1-1 Juventus: así fue el gol de Calabria | Fuente: ESPN

AC Milan vs. Juventus EN VIVO: transmisión minuto a minuto

Cristiano Ronaldo es el goleador de la Serie A | Fuente: AFP

DATO Juventus no podrá contar con Alex Sandro y Juan Cuadrado porque dieron positivo a la COVID-19

PREVIA

Juventus, quinto clasificado, visitará al líder Milan, del que está a diez puntos, obligado a sumar un triunfo para cambiar la dinámica de su temporada, hasta este momento marcada por altibajos, y sumarse a la pugna por el título de la Serie A.En el tradicional fútbol del día de la "Befana", una bruja buena que en Italia trae los regalos posnavideños, la Serie A ofrece un clásico de alto voltaje, entre un Milan líder invicto y un Juventus de Andrea Pirlo que sigue sin arrancar completamente.El conjunto milanista abrió su 2021 con un triunfo por 2-0 en el campo del Benevento y llega cargado de entusiasmo a la cita con el Juventus, en la que todavía no podrá contar con el sueco Zlatan Ibrahimovic, todavía lesionado.La última vez que Milan y Juventus se midieron en un día de la "Befana" fue en 1999, cuando el cuadro juventino contaba con el francés Zinedine Zidane, y acabó con un empate a uno. Al final de esa temporada, el Milan se coronó campeón de Italia.Unos sueños de gloria que también tiene el Milan de Stefano Pioli, que con un triunfo podría dar un golpe en la mesa y alejar a trece puntos al Juventus, nueve veces consecutivas campeón de Italia.

El gol 758 de Cristiano Ronaldo | Fuente: ESPN

Cristiano Ronaldo está "on fire"

El equipo turinés abrió su año con un 4-1 al Udinese, con doblete del portugués Cristiano Ronaldo, máximo artillero liguero con catorce goles, y un tanto del argentino Paulo Dybala, que se perfila como titular también en San Siro."Es un partido importante, no decisivo. Jugar Milan-Juventus siempre fue fascinante. Jugaremos nuestro partido, pero no creo que sea decisivo, muy importante, pero no decisivo", advirtió Andrea Pirlo, técnico juventino, en la rueda de prensa de la víspera."Dybala está bastante bien, ayer tenía un poco de fiebre, pero hoy está mejor y creo que jugará, si no hay imprevistos", agregó, al referirse a la dupla ofensiva que alineará este miércoles, vista la baja del español Álvaro Morata.

ALINEACIONES PROBABLES:

AC Milan: Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Calabria, Çalhanoglu, Castilllejo, Hauge; Rafael Leão.

Juventus: Szczęsny; Demiral, Bonucci, De Ligt, Danilo; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Dybala, Ronaldo.

