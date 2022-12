Cristiano Ronaldo anotó un hat trick en la victoria de la Juventus 3-1 ante Cagliari por la Serie A | Fuente: AFP | Fotógrafo: ALBERTO PIZZOLI

El portugués Cristiano Ronaldo descargó este domingo sobre el Cagliari el profundo disgusto vivido el martes en la eliminación de la Champions League sufrida contra el Oporto y aplastó al equipo sardo con un triplete en media hora decisivo para el 3-1 final.Cristiano abrió el marcador con un gran gol de cabeza a los nueve minutos tras un saque de esquina colgado por el colombiano Juan Guillermo Cuadrado, firmó el 2-0 de penalti en el 25 y selló el triplete a los 32 minutos con un potente zurdazo que no dio opción al meta Alessio Cragno.Criticado duramente por no haber marcado en la eliminatoria contra el Oporto y no haber evitado el fracaso de su equipo, algo que sí había logrado hace dos años con un triplete al Atlético Madrid, Cristiano celebró su tercer gol llevando un dedo a una oreja.Fue un mensaje enviado a sus críticos para reivindicarse y mantener al Juventus, al menos a nivel matemático, en la pelea por el título.El cuadro turinés es tercero, separado por diez puntos del líder Inter de Milán, que ganó 2-1 este mismo domingo en su visita al Torino.El gol del definitivo 1-3 del Cagliari fue anotado por el argentino Giovanni Simeone, quien rompió una sequía goleadora de 18 partidos y alcanzó los cincuenta tantos en la Serie A. Su último gol se remontaba al 31 de octubre contra el Bolonia.Su Cagliari es décimo séptimo, con dos puntos de ventaja sobre la zona de descenso. (AFP)

Cagliari 0-3 Juventus: así fue el tercer gol de Cristiano Ronaldo | Fuente: ESPN

Juventus vs Cagliari: alineaciones confirmadas

Juventus: Wojciech Szczesny; Juan Cuadrado, Matthijs De Ligt, Giorgio Chiellini, Alex Sandro; Dejan Kulusevski, Danilo, Adrien Rabiot, Federico Chiesa; Cristiano Ronaldo, Álvaro Morata.

Cagliari: Alessio Cragno; Daniele Rugani, Diego Godin, Luca Ceppitelli; Nahitan Nández, Radja Nainggolan, Joseph Alfred Duncan, Razvan Marin, Gabriele Zappa, Giovanni Simeone, Joao Pedro.

Cristiano Ronaldo celebra con sus compañeros tras marcar un 'hat trick' | Fuente: AFP | Fotógrafo: ALBERTO PIZZOLI

Cagliari 0-1 Juventus: así fue el gol de Cristiano Ronaldo | Fuente: ESPN

Cagliari 0-2 Juventus: así fue el segundo gol de Cristiano Ronaldo

Juventus vs. Cagliari, EN DIRECTO: minuto a minuto

Juventus enfrenta a Cagliari por la fecha 27 de la Serie A | Fuente: AFP | Fotógrafo: MARCO BERTORELLO

LA PREVIA

Juventus sufrió su tercer fracaso en Champions League de forma consecutiva (Ajax en cuartos en 2019 y Lyon en octavos en 2020), en la tercera temporada de Cristiano Ronaldo como Bianconero, relanzando las dudas sobre su futuro, cuando tiene 36 años y su contrato finaliza en 2022.

‘CR7’ fue señalado por saltar cuando formaba parte de la barrera en el disparo de falta que supuso el tanto de la clasificación para el Porto en la prórroga.

Andrea Pirlo le defendió en rueda de prensa: "Es normal que haya rumores porque es el personaje más importante del fútbol mundial junto a Messi, pero recordemos que siempre ha estado bien, marcando más de 90 goles (92 en 121 partidos desde su llegada en 2018)".

Así es el panorama actual en Juventus, con cuestionamientos sobre Cristiano Ronaldo pese a ser el actual goleador de la Serie A (20), aunque complicado en la lucha por el título.

Su rival de este domingo es el Cagliari, elenco que apenas está dos unidades por encima de la zona de descenso, pero que en sus últimos 9 puntos disputados en el torneo logró sumar 7, un repunte que buscarán plasmar ante los días grises que pasa la ‘Juve’.

ALINEACIONES PROBABLES:

Cagliari: Alessio Cragno; Luca Ceppitelli, Diego Godín, Daniele Rugani; Nahitán Nández, Ravzan Marín, Alfred Duncan, Radja Nainggolan, Gabriele Zappa; Joao Pedro, Giovanni Simeone.

Juventus: Gianluigi Buffon; Danilo, Leonardo Bonucci, Matthijs De Ligt; Federico Bernardeschi, Weston McKennie, Adrien Rabiot, Arthur, Federico Chiesa; Cristiano Ronaldo, Dejan Kulusevski.

