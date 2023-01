Lo que todos comentan en Italia: Cristiano Ronaldo no le hace caso a Maurizio Sarri | Fuente: Twitter

Mientras se mantiene en el liderato de la Serie A, la Juventus no solo debe lidiar con la seguidilla de partidos que tiene hasta el final de temporada, sino que además debe prestarle atención especial al problema que hay en la interna entre el crack portugués Cristiano Ronaldo y el entrenador Maurizio Sarri.

El diario Tuttosport presentó un informe en el que detalle que todo comenzó en la final de la Copa de Italia (con derrota) ante el Nápoli, en la que Maurizio Sarri le pidió a Cristiano Ronaldo que juegue como centrodelantero, pero el portugués no hizo caso de la indición y el que acabó jugando de '9' fue el argentino Paulo Dybala. Pero eso no es todo, porque dicho medio señala que acabado el partido, ambos personajes hablaron sobre lo sucedido y la charla no tuvo un final feliz.

Ya en los entrenamientos, Sarri le habría dado otras nuevas indicaciones a Cristiano Ronaldo y nuevamente el portugués hizo caso omiso. El diario italiano asegura que tras ello, el técnico fue a hablar con los directivos sobre lo sucedido, pero tampoco encontró una respuesta positiva. Mientras tanto, los dirigentes de la Juventus planean cesar a Maurizio Sarri acabada la temporada y encontrar un técnico que tenga más afinidad con el crack lusitano.

Maurizio Sarri podría dejar su cargo en la Juventus. | Fuente: Twitter

Te sugerimos leer