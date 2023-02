Juventus es líder de la Serie A. | Fuente: AFP

Juventus de Turín perdería a dos de sus figuras para el choque ante Genova por la fecha 10 de la Serie A italiana. Se tratan del argentino Gonzalo Higuaín y el bosnio Miralem Pjanic, tal como aseguró el entrenador Maurizio Sarri.

Sarri señaló que ambos jugadores no están listos para competir por el momento tras lesionarse en el partido ante Lecce.

"Pjanic no ha sufrido lesiones graves, pero veremos. El lunes no estaba en condición de poder jugar, como Higuaín, que sufrió un golpe violento. El lunes todavía no estaba recuperado", afirmó el preparador italiano.

Higuaín tuvo un fuerte impacto con el meta del Lecce el pasado sábado y acabó el encuentro con una vistosa brecha en la frente, que fue curada por los médicos del Juventus con un vendaje.

Eso sí, se espera el retorno de Cristiano Ronaldo, quien descanso ante Lecce. Se espera que el astro portugués conforme la línea ofensiva con el argentino Paulo Dybala.

Juventus enfrentará el miércoles a Genova, el miércoles 30 de octubre en el Juventus Stadium.

Te sugerimos leer