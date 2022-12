Arthur llegó a Juventus. | Fuente: Juventus - AFP

Llegó el día. El volante brasileño Arthur fue presentado como nuevo fichaje de Juventus de Turín. En conferencia de prensa, el exjugador de Barcelona agardeció la confianza del club italiano y no oucltó su felicidad por compartir vestuario con el astro portugués Cristiano Ronaldo.

"Es un día muy importante para mí, agradezco a mi familia, a los directivos, a Fabio ya todos los que me recibieron. Tengo el privilegio de jugar con grandes jugadores, jugar con Cristiano Ronaldo es casi la realización de un sueño", indicó en conferencia de prensa.

"Una de las principales razones de estar aqui es ganar la Champions. Aquí puedo jugar con jugadores importantes, el proyecto de la Juventus es tremendamente ambicioso. La Champions League es una prioridad, trabajaré con mis compañeros para alcanzar ese objetivo y muchos otros", agregó.

Sobre la posible llegada del uruguayo Luis Suárez a Juventus, Arthur sostuvo: "Iniesta siempre ha sido mi ídolo. No he hablado con Luis Suárez, no conozco su situación, así que creo que los directivos pueden responder con más detalle. Es un gran jugador, si tuviera la oportunidad de jugar con él sin duda aportaría un gran valor al equipo", puntualizó.

El mediocampista sudamericano además elogió a Barcelona. "Solo puedo agradecer al Barcelona, ​​me tenían mucho cariño. Me trataron muy bien, como parte de un proyecto muy ambicioso. Pensé que podría ser un impulso para mi carrera", culminó.

