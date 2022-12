Cristiano Ronaldo anotó un 'hat trick' y mandó a callar a todos sus críticos | Fuente: EFE

Andrea Pirlo, técnico del Juventus, aseguró este domingo que no importa lo que el portugués Cristiano Ronaldo hace "fuera del campo, sino lo que hace dentro", al referirse al triplete anotado por CR7 al Cagliari y al hecho de que rechazó hablar tras el encuentro."Estaba enfadado, como todo el equipo, no pasar de ronda (en Liga de Campeones contra el Oporto) nos entristeció. No habló porque ya habló en el campo. No es importante lo que hace fuera, sino lo que hace dentro", dijo Pirlo al acabar el partido que su equipo ganó por 3-1 al Cagliari, en declaraciones a "Sky Sport".Cristiano Ronaldo aplastó al Cagliari con tres goles en media hora, tras vivir días de profundas críticas por la eliminación en los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Oporto.Al acabar el duelo, el luso se negó a realizar declaraciones. "No, io non parlo" (No, yo no hablo), dijo en italiano Cristiano.Finalmente, fue Giorgio Chiellini quien compareció ante los micrófonos.

"Los verdaderos campeones nunca se rompen"

A través de su cuenta de Instagram, el último sábado, Cristiano Ronaldo, rompió su silencio tras la eliminación de la Juventus en octavos de la Champions. "Los verdaderos campeones no se rompen jamás", escribió.

"Más importante que el número de caídas que sufras en la vida es saber a qué velocidad y con qué fuerza te vas a levantar", escribió la estrella portuguesa en inglés en su cuenta de Instagram, seguida por 270 millones de abonados.

"La historia no puede ser borrada, se escribe cada día con resiliencia, espíritu de equipo y mucho trabajo. Los que no lo comprenden, nunca tendrán la gloria y el éxito", concluyó Ronaldo, en lo que parece una respuesta a las críticas tras la eliminación frente al Porto

