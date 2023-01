Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. | Fuente: EFE

Mientras, el crack de Juventus de Turín, Cristiano Ronaldo, se encuentra concentrado en la Selección de Portugal, su pareja Georgina Rodríguez presentó al nuevo miembro de su familia: se trata de un perro que ha recibido el nombre de 'Antonia'.

A través de sus redes sociales, Georgina Rodríguez publicó tres fotos de la nueva mascota de la familia de Cristiano Ronaldo. "A n t o n i a, ‘La Toñi’ para los amigos", fue el breve mensaje en Instagram de la modelo española, que cuenta con 24 millones de seguidores.

"Me encanta", "Que bella que es" y "Me encanta" son algunas de los mensajes en la publicación de Georgina Rodríguez, que mostró su satisfacción por la nueva engreída de la casa, que es una raza conocida como crestado chino.

La prensa española hizo eco a la noticia. "Georgina Rodríguez sorprende al anunciar la llegada de un nuevo miembro a su familia", títuló Mundo Deportivo, mientras AS señaló que "Antonia, la nueva mascota de Georgina y Cristiano Ronaldo".

A Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez les gusta tener mascotas en su casa para que jueguen con sus hijos Cristiano Jr., Alana Martina, Eva María y Mateo Ronaldo. Como se recuerda hace unas semanas se informó que su gato llamado Pepe fue trasladado en jet privado a Madrid para ser operado de emergencia.

Millones de hinchas de Real Madrid sueñan con la vuelta de Cristiano Ronaldo, quien a pesar que tiene contrato con Juventus de Turín hasta junio del 2022, podría ser uno de los grandes fichajes del equipo de Zinedine Zidane para la próxima temporada.

Según AS, el Real Madrid encontraría en la "ingeniería fiscal" una fórmula para no tener problemas en asumir la elevada ficha de Cristiano Ronaldo. Se señala que el cuadro merengue solo debe ofrecerle un año de contrato a 'CR7' par evitar que sea declarado residente en España y no pagar una fuerte cantidad de dinero en impuestos.

