Esta es la segunda temporada de Cristiano Ronaldo en la Juventus. | Fuente: EFE

Cristiano Ronaldo lo tiene todo: numerosos Balones de Oro ganados, varios títulos con distintos clubes y una cantidad de dinero ilimitada que le permite comprar lo que él quiera. Por ello, ante todos los lujos que sobresalen en su vida, al atacante de Juventus le preguntaron qué es lo que le hace triste en conferencia de prensa.

Cristiano Ronaldo, respondiendo con sinceridad, reveló que lo que más le causa tristeza no es algo vinculado al fútbol: las mentiras. Asimismo, el futbolista de Juventus dejó en claro que lo más relevante para él es su familia y no le presta mucha atención a lo que se diga de él en el mundo del deporte.

"Lo que me pone triste y hiere es cuando la gente no dice la verdad. En el fútbol, como dice la prensa, no hay muchas cosas que me puedan poner así porque acepto la manera cómo es esta industria. Llevo en ella 17 años, he jugado en muchos clubes y ganado muchas cosas. Sé lo que vende, pero para mí no es lo más importante porque tengo una familia", dijo.

Todo indica que Cristiano Ronaldo será titular en el partido de Juventus contra Lokomotiv por Champions League. La 'Vecchia Signora' irá en busca de su segundo triunfo del torneo tras igualar 2-2 con Atlético de Madrid y golear 3-0 al Bayer Leverkusen.

Esta fue la respuesta de Cristiano Ronaldo en conferencia de prensa. | Fuente: AS TV

