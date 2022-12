Cristiano Ronaldo tiene seis goles anotados con Juventus en la presente temporada. | Fuente: AFP

Cristiano Ronaldo ha sido motivo de noticia durante las últimas semanas en Europa por sus constantes salidas en los partidos de Juventus. A lo largo de las últimas temporadas, era una costumbre ver al delantero portugués disputar los 90 minutos de los encuentros pero esta campaña las cosas no son iguales.

Sin embargo, esto tiene una explicación: no viene jugando al 100%. En una rueda de prensa tras la victoria por 2-0 de la Selección de Portugal frente a Luxemburgo, Cristiano Ronaldo reveló que ha sufrido varias molestias en las últimas semanas y es por eso que ha jugado de manera condicionada.

"En las últimas 3 semanas vengo jugando condicionado. No me gusta ser sustituido, pero entiendo los cambios porque no estaba bien. En estos dos partidos con Portugal tampoco estaba al 100%, pero tengo mucho orgullo en sacrificarme por la selección o por mi club. Nunca tuve lesiones graves en mi carrera, pero estoy teniendo algunas molestias. Alguien debería haber hablado, pero saben que no converso mucho con la prensa", dijo.

Incluso, Cristiano Ronaldo expresó su molestia con los cambios en la victoria por 1-0 de Juventus contra Milán, donde dejó el terreno de juego a los '55 para darle ingreso a Paulo Dybala. El atacante de 34 años se fue directo al vestuario y no al banco de suplentes, por lo que se habló mucha de una disconformidad por Maurizio Sarri y sus decisiones.

Te sugerimos leer