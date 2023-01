Cristiano Ronaldo delantero de Juventus. | Fuente: EFE

El defensor marroquí Mehdi Benatia contó una anécdota del astro portugués Cristiano Ronaldo, a quien tuvo como compañero en Juventus de Turín en la temporada pasada.

"En un partido en Bérgamo fuimos los dos suplentes porque tres días después volvíamos a jugar y el míster hizo rotaciones. Cuando estábamos en el autobús de regreso a Turín, Ronaldo me mandó un mensaje: ‘¿Qué vas a hacer ahora?’. A lo que le respondía que ‘son las once de la noche, me iré a casa, ¿por qué?, le pregunté’, comenzó el actual jugador de Al-Duhail de Qatar.

A continuación, Benatia en entrevista con RMC Sport agregó que ‘CR7’ le propuso ir al gimnasio a las 11 de la noche. "¿Te apetece hacer una sesión de gimnasio? Hoy no he sudado, lo necesito. ¿No quieres acompañarme?".

Benatia reconoció el sacrificio que realiza Cristiano Ronaldo para estar en el mejor nivel físico, mientras sus demás compañeros de Juventus ya se encuentran con sus familias en sus hogares.

"Mientras todos nos vestíamos de calle él se vistió de corto, cogió su música y se fue al gimnasio. Y entonces pensé que este tío no es normal. Cuando lo vives de cerca como yo tuve la suerte de hacerlo lo respetas todavía más que antes. Ha sacrificado toda su vida por el fútbol", concluyó.

Benatia y Cristiano Ronaldo. | Fuente: EFE

