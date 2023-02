Luka Modric, Sergio Ramos y Cristiano Ronaldo. | Fuente: EFE

Cristiano Ronaldo marcó una era en el Real Madrid. Sin embargo, el volante croata Luka Modric indicó que en el cuadro merengue sabían que iban a seguir ganando son la estrella portuguesa.

"No hace falta discutir lo importante que fue Cristiano para el Madrid, pero debo decir que no nos agobia el hecho de que él no esté allí en el sentido de que no podremos tener las mismas ambiciones. Estábamos convencidos de que seguiríamos ganando sin él", declaró Modric después de ganar LaLiga Santander temporada 2019-2020.

En relación a la suplencia que sufrió en la primera parte de la temporada, el volante croata sostuvo que "Zidane me dijo que estaba muy satisfecho con mi trabajo, mi compromiso y que debería continuar así. No tenía dudas sobre mis cualidades, sólo me dijo honestamente que en ese momento tenía una visión diferente de lo que era mejor para el equipo. Acepté esa actitud y trabajé duro", agregó en entrevista con el medio croata Sportske Novosti.

Modric elogió el papel de Zidane en el éxito reciente de Real Madrid. "Zidane una vez más demostró ser una gran persona. Da tranquilidad, es muy correcto en su acercamiento al jugador. Siempre hay quienes no juegan tanto como les gustaría, no están contentos y eso tiene sentido. Pero el enfoque del entrenador ha contribuido a que todos se sientan parte del equipo y acepten su situación. En este vestuario, todos son buenos tipos, no hay nadie que cree problemas por sus propios motivos, no hay manzanas podridas", finalizó.

Te sugerimos leer