¿Se va? Este es el motivo por el que Cristiano Ronaldo dejaría Juventus. | Fuente: AFP

El último miércoles Juventus perdió ante Napoli por la Copa Italia y el panorama no pinta nada bien para los 'blanquinegros'. Por su parte, Cristiano Ronaldo, estrella del equipo, evalúa poder dejar el equipo.

El problema principal está en el banquillo. El delantero portugués no está conforme con el modo de juego que plantea el entrenador Maurizio Sarri. Pero esta situación incómoda viene desde antes.

Empezó en la semifinal ante Inter de Milan y se ha repetido en el último encuentro ante los napolitanos, donde el portugués se tiró a jugar por la banda izquierda y la punta terminó siendo el argentino Paulo Dybala.

Incluso, tras el partido, la hermana de Cristiano, Elma Aveiro, fue bastante directa y publicó en sus redes sociales un mensaje que no dejó mucho a la imaginación: "¿Qué más puedes hacer? Esto es todo. Mi amor, tú solo no puedes hacer milagros. No puedo entender cómo se puede jugar así. En fin, cabeza en alto, más no puedes hacer, mi rey", escribió.

La situación se agrava tomando en cuenta de que es la primera vez que Cristiano pierde dos finales consecutivas. Como se recuerda, la primera fue en la Supercopa de Italia ante Lazio y la otra fue el último miércoles.

Al respecto, según los medios italianos La Gazzetta delo Sport y Calciomercato, el ex Real Madrid puso como condición ganar un título para seguir en el equipo italiano la próxima temporada, a pesar de que su contrato es hasta julio del 2022. ¿Se quedará?

Te sugerimos leer