Gabriel Batistuta le dedicó un mensaje a 'CR7' por alcanzar una histórica marca en la liga italiana. | Fuente: AFP

En el último partido de Juventus, Cristiano Ronaldo volvió a marcar y con esto no solo le dio la victoria de 2-1 sobre SPAL, sino que permitió que el astro portugués logre un nuevo récord en su carrera: marcar once veces consecutivas en la Serie A.

Sin embargo, es una marca que comparte con dos históricos en la liga italiana: Fabio Quagliarella (2018/2019 en la Sampdoria) y Gabriel Batistuta (1994/1995 con la Fiorentina). Este último le dedicó un mensaje al ex Real Madrid por haber igualado su misma cantidad de partidos siendo eficaz frente al arco.

"¡Felicitaciones a Cristiano por el récord! La única cosa es que descansando me parece que es más fácil”, escribió en twitter el ex jugador argentino, comentario que para muchos tuvo un tinte irónico.

La polémica se encendió cuando Batistuta reparó en que el portugués anotó once tantos entre las fechas 14 y 15, pero no fue tomando en cuenta para el partido ante Brescia en la fecha 24. Sin embargo, se consideran los once partidos consecutivos en que participó.

Este miércoles 26 Juventus visita a Lyon en el partido de ida por los octavos de final de la Champions League a las 3:00 (hora local).

