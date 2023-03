Cristiano Ronaldo viene de jugar su primera temporada en el Juventus de Italia. | Fuente: AF´P

Cristiano Ronaldo es reconocido a nivel mundial por su habilidad como futbolista y capacidad para anotar goles. Sin embargo, desde 2013 el delantero portugués empezó a construir un sello que el día de hoy es poco probable de no ver en él después de batir las redes del arco rival: su celebración donde termina estirando los brazos y gritando tras realizar un giro en el aire.

En una entrevista con el canal 'Soccer.com' de YouTube, Cristiano Ronaldo explicó que este festejo nació mientras disputaba un duelo frente al Chelsea con la camiseta del Real Madrid. El atacante luso señaló que no tenía pensado hacerlo pero, al ver que esta celebración ganó una aceptación importante, no paró de realizarla.

"La primera vez fue cuando jugamos en Estados Unidos contra el Chelsea y no sé cómo ocurrió, solo anoté y la hice. Para ser sincero, fue natural y después me gustó. Lo empecé a hacer más habitualmente y vi que a la gente le gustaba. Me recordaban por esa celebración y, entonces, seguí haciéndolo", dijo.

En estos momentos, Cristiano Ronaldo viene preparándose para el duelo que Juventus jugará contra el Atlético de Madrid en la International Champions Cup este sábado 10 de agosto. Posteriormente, la 'Vecchia Signora' se enfrentará al Parma en el inicio de la Serie A.

