El delantero de Juventus de Italia, Cristiano Ronaldo (34 años), visitó el lugar donde vivía en Lisboa cuando tenía 12 años y defendía el Sporting en los inicios de su carrera profesional.

Sin embargo, el atacante portugués no fue solo, ya que estuvo acompañado de su hijo Cristiano Jr., que quedó sorprendido al ver el humilde hogar donde vivió el cinco veces ganador del Balón de Oro.

“Fui con Paixao (su mejor amigo) y con Cristianinho y entramos a la habitación donde me hospedaba. Y mi hijo se volvió y me dijo: ‘Papa, ¿tú viviste aquí’? Él no se lo podía creer”, declaró Cristiano Ronaldo a TVI.

"Piensas que todo es fácil en esta vida. La calidad de vida, las casas, los coches, la ropa… piensan que todo eso cae del cielo. Eso es lo que trato de inculcar a mi hijo. Incluso cuando hago evento en escuelas. Intento transmitirle que con talento no te llega. Con trabajo y dedicación creo que puedo conseguir todo aquello que quieres hacer”, agregó.

"Subió conmigo y allí estaban las mismas personas que vivían por entonces. Me conmovió, si te soy sincero, porque no esperaba ver a las mismas personas y eso me tocó un poco”, puntualizó Cristiano, que ahora uno es los jugadores más ricos del planeta.

