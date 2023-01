Miralem Pjanic fichó por Barcelona tras su paso por Juventus. | Fuente: Barcelona - EFE

Miralem Pjanic decidió dejar Juventus de Turín para enrolarse a Barcelona de Lionel Messi. El volante bosnio de 30 años se perfila como uno de los jugadores revelantes que utilizará el entrenador Ronal Koeman para la temporada 2020-2021.

En una entrevista con Mundo Deportivo, Pjanic contó cómo fue la reacción del astro portugués Cristiano Ronaldo al enterarse que ficharía por Barcelona. "Cuando todo se hizo me dijo que estaba muy feliz por mí, que yo sería feliz aquí porque el juego en España es muy bueno y fuerte", dijo.

"Le sabía mal que me fuera de la Juventus, pero me dijo que cree que yo me divertiré mucho en un gran equipo como el Barcelona. Cristiano ha sido muy profesional en la Juventus, es un jugador que ha demostrado muchas cosas y que ha sido muy importante en el vestuario dando ejemplo a todos", agregó.

Como se sabe, Pjanic compartió buenos momentos con Cristiano Ronaldo, que llegó a la 'Vecchia Signora' a mediados del 2018.

De otro lado, el experimentado mediocampista se refirió al hecho de haber jugado con Francesco Totti en la Roma y Cristiano Ronaldo en Juventus.

"¡Y con Buffon también! La mentalidad es lo importante y la que tienen ellos es única. Juegan muchos años a un nivel top y para eso tienes que estar concentrado en tu trabajo, tienes que amar el fútbol. Siempre quieren mejorar en todas las competiciones, son un ejemplo para todos", culminó.

el dato: miralem pjanic reveló que zinedine zidane es su ídolo de infancia. además dijo que su mejor gol fue ante real madrid en la temporada 2009-2010, en champions league

Miralem Pjanic se perfila como titular en Barcelona. | Fuente: Barcelona

