Pese a que ya no se puede cambiar el resultado, el árbitro Danny Makkelie reconoció que se equivocó al no convalidar el gol de Cristiano Ronaldo en el duelo entre Portugal y Serbia por las Eliminatorias europeas rumbo a Qatar 2022. El duelo terminó, finalmente, 2-2, pero esa anotación de CR7 pudo cambiar la historia del cotejo.

El técnico de Portugal, Fernando Santos, reveló que el árbitro del partido se acercó a los vestuarios para pedir disculpas tras revisar las imágenes de la jugada de Cristiano Ronaldo.

"El árbitro me pidió disculpas y me dijo que estaba avergonzado. Yo estaba en el vestuario con él y me pidió disculpas. Me había dicho en el campo que iba a ver las imágenes y que si era el caso me llamaba para disculparse y así fue", dijo el técnico de Portugal.

En esta etapa de las Eliminatorias Europeas a Qatar 2022 no hay VAR y se le extranó. "Es la segunda vez en una fase de clasificación que me piden disculpas después del partido. Le dije en el campo que no había VAR ni línea de gol. Los árbitros son humanos y cometen errores, pero por eso está el VAR y la tecnología de la línea de gol para evitarlo", agregó.

La polémica del gol de Cristiano Ronaldo

En el último minuto del partido, Cristiano Ronaldo superó la salida del arquero Marko Dmitrovic y Stefan Mitrovic sacó la pelota cuando claramente había traspasado la línea de gol... pero el árbitro holandés Danny Makkelie no lo vio, su asistente tampoco y el VAR no se utiliza en esta fase clasificatoria, por lo que el tanto no subió al marcador.

"No puede ser que en un partido de este nivel, no se conceda un gol que claramente ha entrado", se indignó el seleccionador de Portugal, Fernando Santos.

Portugal deberá olvidarse de este incidente pronto, ya que el martes visitará a Luxemburgo, que este sábado dio la gran sorpresa al vencer a Irlanda en Dublín por 1-0.

Serbia y Portugal lideran el grupo A con 4 puntos, seguido por Luxemburgo (3).

