Cristiano Ronaldo y Morata. | Fuente: EFE

El futuro de Cristiano Ronaldo es una incertidumbre. En Europa se habla que podría poner punto final a su etapa en Juventus de Turín luego de la eliminación del club italiano en la Champions League. En esa línea, Álvaro Morata espera seguir siendo compañero del astro portugués de 36 años.

"En la vida puede pasar cualquier cosa, ojalá se quede y yo pueda estar para verlo porque a uno le gusta jugar con los mejores jugadores. Lo primero que sea feliz porque es una gran persona a la que admiro por su trayectoria y es un gran profesional. Ojalá pueda jugar con él el año que viene", señaló Álvaro Morata en rueda de prensa.

Sobre al posible vuelta de Cristiano Ronaldo al Real Madrid, sostuvo: "¿Qué Cristiano quiere zanjar su etapa en la Juve? No, creo que no es así. En otro club le hubiera pasado igual, está acostumbrado a jugar finales de Champions. No es una cosa de la Juventus. Está contento con el grupo. ¿Cristiano volviendo al Real Madrid? Hablamos de todo menos de fútbol, la verdad", agregó.

Morata, además, admitió que su forma de jugar la ha modificado por hacerlo como pareja de ataque con Cristiano Ronaldo. Ahora reparte más asistencias y se encuentra en una posición más lejana al gol."Es diferente totalmente jugar con Cristiano. Te tienes que adaptar a muchas cosas y con placer le he dado bastantes pases este año, el que más asistencias he dado en mi carrera", puntualizó Morata que también fue compañero de Cristiano en Real Madrid.

Morata también se refirió al futuro de Sergio Ramos en Real Madrid. "Con la edad que tiene y la trayectoria, si le tengo que recomendar yo tiene un problema. Es capitán, siempre está pendiente de sus compañeros sean jóvenes o no, y solo le puedo desear lo mejor, que lo que decida le haga feliz y siga viniendo a la selección donde nos siga apoyando, dando todo lo que da siempre y que meta muchos goles como hace en el Real Madrid", sentenció.

NUESTROS PODCASTS

Un año después del primer confinamiento total por la pandemia de coronavirus, la mayor parte de Italia vuelve a estar confinada con la prohibición de salir de casa si no es para trabajar o motivos de necesidad, esto debido al incremento de casos de Covid19. ¿Tendremos tercera ola en el Perú? El Dr. Elmer Huerta explicó que esto ocurriría cuando cambie el clima en el país, además de la expansión de las variantes por el virus.

Newsletter "Fútbol como Cancha"

No te pierdas de ningún detalle del acontecer deportivo nacional e internacional. Suscríbete al newsletter de “FÚTBOL COMO CANCHA”, en el que encontrarás los partidos, los datos y las pepas que debes tener en cuenta los fines de semana

Te sugerimos leer