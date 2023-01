Alex Morgan criticó a Cristiano Ronaldo por el caso de violación en el que se vio envuelto. | Fuente: AFP

Durante meses anteriores, Cristiano Ronaldo estuvo involucrado en un caso de violación con la exmodelo Kathryn Mayorga. No obstante, después de un extenso proceso, no se le declaró culpable al delantero de Juventus por los cargos imputados y el propio futbolista le pagó una fuerta cantidad de dinero a su víctima posterior a ello.

Si bien este tema se toca muy poco al hablar de Cristiano Ronaldo hoy en día, Alex Morgan volvió a referirse a él en una entrevista con la revista Sports Illustrated. La icónica futbolista estadounidense defendió a Mayorga y aseguró que lo que hace como deportista es muy diferente a lo que representa como ser humano.

"Muchos se preguntan quién tiene la razón en estos casos. Sin embargo, cuando miras la historia de Cristiano Ronaldo, creo que hay demasiadas evidencias para encubrir y al final el dinero lo esconde todo. No estoy diciendo que no sea uno de los mejores futbolistas del mundo, eso no tiene nada que ver. Una cosa es él como deportista y otra como persona", dijo.

Finalmente, Alex Morgan señaló que no tendría ningún inconveniente en acercarse a Cristiano Ronaldo en caso se cruce con él en alguna oportunidad. "No preveo acercarme a él de una manera distinta a cómo me acercaría a otra persona con la que me encuentre. Las mujeres hablan y es importante escucharlas", sentenció.

