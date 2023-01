El brasileño aseguró que no le importa jugar gratis para los 'Blues'. | Fuente: AFP

El brasileño Willian afirmó que jugaría sin contrato con el Chelsea, en caso se prolongue la Premier League hasta julio. El delantero tiene contrato con los 'Blues' hasta fines de junio de este año, por lo que no recibirá remuneración si no se renueva el contrato.

"Si tuviera que jugar en esas fechas, en estos meses, creo que no sería un problema para mí terminar la liga de una manera que fuera fiel al club, como siempre lo fueron conmigo", aseguró Willian a Esporte Interativo.

Asimismo, el delantero afirmó que no sabe si renovará contrato con Chelsea. "Pero sin duda, como siempre, siempre estaré listo para dar lo mejor a mi club, independientemente de mi situación contractual. Creo que sinceramente mi contrato acaba en julio [30 de junio]. Pero está claro que esto no es una certeza, no sabemos qué puede pasar", finalizó.

La Premier League se encuentra paralizada debido a la pandemia por el nuevo coronavirus. Hasta el momento hay 3 mil 264 casos confirmados en el Reino Unido y 144 fallecidos a causa del COVID-19.

