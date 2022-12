Juventus es el actual líder de la Serie A con 60 unidades. | Fuente: Serie A

Uno de los países en los que ha habido noticias acerca de casos de coronavirus ha sido Italia y en la Serie A han tomado medidos respecto. Tres cotejos por la jornada 25 de la liga más importante del país europeo han sido suspendidos con motivos de esta propagación y la nueva programación de ellos serán anunciados en los próximos días.

Coincidentemente, estos tres compromisos de la Serie A se iban a disputar este domingo 23 de febrero. Además del duelo entre el Inter de Milán y Sampdoria, otro de las contiendas que no se realizarán en la fecha inicialmente programada son el Atalanta vs. Sassuolo y el Hellas Verona vs. Cagliari.

El motivo de que se hayan postergado estos tres partidos de la Serie A y no los demás fue porque estos se realizan en zonas afectadas por el foco de coronavirus que se ha identificado en ese país: Bérgamo, Milán y Verona. Por ello, no habrán problemas para que se dispute el Genoa vs. Lazio o el Roma vs. Lecce.

