Harry Kane delantero de Tottenham. | Fuente: AFP

Es al primera vez que el Tottenham parece dispuesto de dejar salir a Harry Kane, que es su gran estrella. De acuerdo a información de Daily Mail, el club inglés ha puesto precio al '9' de la Selección de Inglaterra debido a la crisis económica que representa la pandemia de coronavirus.

El rotativo inglés señala que el club presidido por Daniel Levy ha tazado en 227 millones de euros a Kane en caso un equipo se interesa en contratarlo. Así se convertiría en el fichaje más caro de la historia del fútbol superando a la llegada de Neymar a París Saint Germain (PSG), que pagó 222 millones por el brasileño.

La información también señala que Tottenham aprobó una futura venta de Kane para hacer frente a la reforma de su nuevo estadio que ronda los 1136 millones de euros y a sus deudas.

Kane siempre ha manifestado que Tottenham es su casa; sin embargo, no le cierra las puertas a su posible salida con el fin de emprender nuevos retos a sus 26 años.

“Siempre amaré a los ‘spurs’, pero siempre he dicho que si no siento que vamos en la dirección correcta estoy preparado para irme. No soy alguien que se quede allí por el simple hecho de hacerlo. Soy un jugador ambicioso, quiero convertirme en un jugador ‘top”, comentó el goleador.

Harry Kane es el goleador de la temporada en Tottenham. Lleva 11 goles en la Premier League y 6 enla Champions League.

