No es el más grande ni el más poderoso: el primer club de la Premier League en reducir sueldo a futbolistas

El Southampton ha sido el primer equipo de la Premier League en confirmar la reducción de sueldos de sus jugadores debido a la pandemia de coronavirus. A los futbolistas se han unido en esta iniciativa tanto el entrenador, Ralp Hasenhuttl, como el cuerpo técnico y los directivos del equipo.

El Southampton se convierte de esta manera en el primer equipo en llegar a un acuerdo con sus jugadores, después de que la Premier League aconsejase una reducción del sueldo a todos los equipos del 30 %.

La PFA (Asociación de jugadores) desestimó esta propuesta argumentando que dañaría las contribuciones impositivas al NHS, servicio sanitario del Reino Unido, y pidió que los equipos llegase a acuerdos individualmente con los jugadores.

Además, el Southampton también anunció que no se acogerá a las medidas del Gobierno británico y no someterá a los ERTE a sus empleados no futbolistas, que seguirán cobrando el 100 % de sus salario durante abril, mayo y junio.

