New York City FC de Alexander Callens | Fuente: New York City FC

La Major League Soccer (MLS) no es ajena al avance del coronavirus. Esta vez, el New York City FC, club donde milita el defensa peruano Alexander Callens, dio a conocer un caso positivo, aunque no reveló el nombre de la persona contagiada.

"Un integrante del departamento deportivo ha resultado positivo en el test de Coronavirus (COVID-19)", señaló el club del jugador de la Selección Peruana.

"El individuo se siente bien después de mostrar síntomas leves y observa los protocolos de aislamiento apropiados. NYCFC ha estado trabajando estrechamente con especialistas locales en enfermedades infecciosas que han instruido a los jugadores, al personal del equipo y a aquellos que se cree que han estado en contacto cercano para mantener el autoaislamiento e informar inmediatamente al personal médico del equipo sobre cualquier síntoma que puedan estar experimentando", agregó.

Cabe indicar, que la MLS ha extendido la suspensión de la temporada hasta el 10 de mayo debido a la pandemia que golpea al mundo.

En Estados Unidos, de momento, se han registrado 11.274 casos positivos y la muerte de 157 personas.

Te sugerimos leer