Napoli es dirigido por Gennaro Gatusso | Fuente: sscnapoli.it/

DATO Hasta el 21 de marzo, en Italia se reportaron 47021 casos de infectados, 4032 de muertos y 5129 de recuperados,

Italia es uno de los países más castigados por la pandemia del nuevo coronavirus. Solo en las últimas 24 horas han fallecido 793 personas por el COVID-19. Una cifra que va en aumento y asusta a todos, por eso sorprendió que el Nápoli haya anunciado que el plantel reiniciará sus entrenamientos la próxima semana.

A través de sus redes sociales, el Napoli comunicó que el equipo volverá a los entrenamientos el próximo 25 de marzo con una sesión matutina en el Centro Técnico.

Este anuncio ha generado una ola de críticas hacia el club dirigido por Gennaro Gattuso. El primero en salir a rechazar esta decisión fue Damiano Tomassi, presidente de la Asociación Italia de Futbolistas. "El que piense en eso no entiendo qué tiene en la cabeza. Entrenarse ahora, cuando faltan al menos meses para volver a jugar, no tiene sentido y es peligroso. En España hay decenas de jugadores positivos, mientras que aquí no todos hicieron el test y hay más asintomático de los que se piensa. Ahora tenemos que estar todos en casa", comentó.

Pero el Napoli no sería el único. Lazio y Cagliari también le seguirían los pasos.

En la Serie A en total hay 14 jugadores que han dado positivo del nuevo coronavirus. El último fue Paulo Dybala, con él son tres futbolistas de la Juventus.

La Serie A ha sido suspendida hasta el próximo 3 de abril, pero todo indica que se extenderá hasta mayo.

Te sugerimos leer