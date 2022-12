Luis Enrique habló de la Bundesliga. | Fuente: AFP

Luis Enrique, entrenador de la Selección de España, habló sobre el reinicio de la Bundesliga en medio de la pandemia de coronavirus. A su parecer, es "lamentable" que el campeonato alemán se dispute a puerta cerrada.

"Es más triste que bailar con tu propia hermana. He visto el fútbol alemán y es lamentable. Se oyen los insultos y se pierde la intimidad de los buenos momentos, pero hay que entender que esto es un business que genera mucho dinero y a pesar de que el espectáculo dista de cuando se juega con gente puede ayudar a pasar el confinamiento", aseguró.

"También, a pesar de que el espectáculo dista mucho de compararlo con el fútbol o el deporte con gente, puede ayudar a mucha gente a superar y pasar mejor este confinamiento", agregó el extécnico de Barcelona en conversación con el canal de YouTube 'Colgados de aro'.

Cuando se le preguntó si como jugador le gustaría empezar cuanto antes con el fútbol o no, Luis Enrique sostuvo que "Querría empezar cuanto antes seguro, no tengo ningún temor, la verdad es que sólo he pasado un momento en esta pandemia en el que he sufrido un poco que fue por mis padres, mis suegros, la gente mayor que aprecio y sobre todo por toda la gente que pueda sufrir", explicó.

"En teoría, la selección tiene partidos en septiembre siempre y cuando se restablezca la normalidad, ya veremos, creo que lo importante ahora son otras cosas", aseguró.

España tiene previsto jugar el 3 de septiembre contra Alemania y el 6 contra Ucrania, dentro de la Liga de Naciones.

