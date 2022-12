Liga belga de fútbol prohibió los 'selfies' y autógrafos por el coronavirus | Fuente: @ClubBrugge

La liga belga de fútbol Pro League ha adoptado este jueves una serie de medidas para evitar la propagación del coronavirus, que afecta al menos a 50 personas en el país, entre las que se cuentan prohibir que los jugadores se hagan "selfies" con los aficionados."Los contactos con los jugadores no son deseables por ahora. Por lo tanto pedimos a los aficionados que no pidan autógrafos, apretones de manos, 'selfies' y camisetas a los jugadores durante este período", indican los organizadores de la competición en un comunicado.La liga belga subraya que "la situación actual requiere una atención y seguimiento especial pero no es necesario entrar en pánico", pero ha introducido una serie de pautas para frenar la propagación de la pandemia, siguiendo las recomendaciones del Servicio Federal de Salud de Bélgica.Además de impedir que los aficionados se acerquen a los futbolistas, no se permitirá a los periodistas hacer entrevistas a los deportistas a menos de un metro de distancia y se recomienda evitar estrecharse la mano o besarse para saludarse y taparse la boca y la nariz al toser o estornudar, así como lavarse las manos frecuentemente.La Pro League también han pedido a los seguidores que se sientan enfermos no acudan a los estadios este fin de semana mientras que a los futbolistas les solicita que eviten "los contactos directos inútiles tanto como sea posible", por lo que se han suprimido los saludos al inicio y final de los partidos.No se ha suspendido, sin embargo, ningún encuentro ni se ha obligado a disputar ningún partido a puerta cerrada.

(Con información de EFE)