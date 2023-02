Liverpool es líder de la Premier League con 25 puntos de ventaja | Fuente: AFP

El fútbol lleva casi 50 días sin actividades debido a las medidas de prevención que se aplicaron por el coronavirus, sin embargo, Jurgen Klopp no cree que el deporte deba retroceder después de este impacto, pero admitió que podría tener un cambio positivo en el estado de ánimo de la gente.

"El fútbol puede ayudar en algunos casos a levantar el ánimo, dar algo en qué pensar y tratar de una manera diferente, entonces tenemos que comenzar a entrenar en un punto, pero no sé cuándo será", mencionó el técnico del Liverpool.

La Premier League no ha determinado un fecha de reanudación para la competencia, situación que sí realizó la Bundesliga, donde el 9 de mayo podría ser la fecha clave.

"Si nos unimos y entrenamos en grupos de dos o cinco o seis u ocho, no estoy seguro de cuándo será posible, tenemos que esperar al gobierno en eso. No podemos forzar eso y no lo haremos, porque podemos No hay absolutamente nada para eso”, agregó.

Luchando por el título de la Premier, Liverpool lleva 25 puntos de ventaja al Manchester City y es muy complicado que pierda la chance de levantar el título. Aun así, Jurgen Klopp considera que deben seguir mejorando.

“No tengo idea de lo que nos deparará el futuro, pero no cambiaremos, este equipo no es el artículo terminado, y tenemos mucho espacio para mejorar, y trabajamos en eso Recibimos sangre fresca internamente. Podemos mejorar con este equipo, lo cual es genial”, concluyó.

