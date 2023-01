El delantero realizó una fuerte crítica a la sociedad. | Fuente: EFE

El mexicano Javier 'Chicharito' Hernández aseguró que le parece sorprendente que gane tanto dinero por ser futbolista, mientras que los médicos ganen poco. El jugador de Los Angeles Galaxy habló sobre la desigualdad en una entrevista con la comediante de stand-up Sofía Niño de Rivera por la cuarentena del nuevo coronavirus a través de Youtube.

"Espero que esto mejore nuestra realidad. Ojalá sirva para que esa gente que está en unos niveles altos en todos los sentidos pueda aprender de esto y no haya tanta desigualdad. Siempre lo he sentido. A veces es increíble que a mi por hacer un deporte me paguen tantísimo dinero, mientras que los médicos y científicos que buscan la cura contra algo que está parando al mundo no ganan nada, económicamente hablando", afirmó Hernández.

Asimismo, 'Chicharito' señaló que está aliviado porque su familia se encuentra bien de salud. "Uno trata de hacer lo suyo, tratar de emparejar eso y tratar de que no haya tanta desigualdad con toda la gente que está a mi alrededor. Obviamente estoy un poco preocupado pero tranquilo de que mi familia está bien de salud y estoy tratando de hacer lo que está en mi trinchera para mejore la realidad de mucha gente", añadió el delantero de Los Angeles Galaxy.

Hernández llegó al club de la MLS a finales de enero, en reemplazo del sueco Zlatan Ibrahimovic. El mexicano, que llegó del Sevilla, ha pasado por equipos como Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen y West Ham.