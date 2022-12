Italia es uno de los países de Europa más afectado por el coronavirus | Fuente: Instagram

El coronavirus se expande a nivel mundial, de tal forma que ha llegado a distintos países lejanos a Asia, continente donde surgió, y, por consecuencia, se ha visto en diversos contextos, de los cuales ni el fútbol ha podido escapar. Se ha detectado el primer caso de un futbolista infectado del COVID-19.

El hecho se ha presentado en Italia, país de Europa que está entre los más afectados por esta situación. De acuerdo con los reportes del diario La Nazione, un jugador de 22 años perteneciente al club Unione Sportiva Pianese, de la región de Toscana y que pertenece a la Serie C, ha sido hospitalizado tras dar positivo del COVID-19. El futbolista comenzó a mostrar síntomas de fiebre y malestar general el pasado fin de semana, hecho que no le permitió jugar ante la Juventus Sub 23.

Según informó Corriere dello Sport, se trataría del atacante King Udoh, quien tiene la nacionalidad italiana – nigeriana y que antes fue parte de los equipos juveniles de Juventus.

El afectado se sometió de manera voluntaria a ser evaluado y tras la revisión de los médicos, se dio cuenta que dio positivo, por lo que fue trasladado en una ambulancia hasta el Hospital Universitario Santa Maria alle Scotte de Siena.

Italia está viendo crecer las consecuencias del coronavirus en el ámbito del deporte. Específicamente en el fútbol, se suspendieron cuatro partidos programados en la última jornada de la Serie A, además, algunos compromisos de las siguientes fechas se disputarán, pero sin la presencia del público.

