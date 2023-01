Brescia de la Serie A. | Fuente: EFE

El presidente del club de fútbol italiano Brescia, último en la clasificación de la Serie A (Primera División), Massimo Cellino, pidió cancelar el campeonato liguero italiano por el coronavirus, que equiparó con "la peste"."Si hablamos de fútbol, debemos cancelar todo hasta la próxima temporada. Realismo, caballeros. Esto es la peste", afirmó Cellino en una entrevista que publica este domingo el diario deportivo "Corriere dello Sport".Cellino descarta que pueda haber una recuperación o una temporada que finalizar, como han defendido otros presidentes como Claudio Lotito, del Lazio, y dice que si quiere el "scudetto", que la liga italiana se lo dé."La copa, el scudetto... si lo quiere Lotito que se lo den. Está convencido de que tiene un equipo inmejorable, dejémosle con esta idea", argumenta.

Massimo Cellino y Mario Balotelli. | Fuente: EFE

El presidente del Brescia afirma que ha tenido "fiebre durante tres días" y que ha estado "en cuarentena durante once", encerrado en su casa del municipio de Padenghe sul Garda, en la provincia de Brescia, mientras su mujer se ha quedado en Cagliari (Cerdeña), un hijo está en Milán y el resto "fuera"."El campeonato no me importa... me da miedo salir de casa, tengo depresión", reconoce."La vida es lo primero. Hay ultras que llevan oxígeno a los hospitales, otros que lloran a sus muertos, otros están intubados. No se puede seguir jugando este año, hay que pensar en el próximo. Hay quienes todavía no se dan cuenta de lo que está sucediendo y esos son peores que el virus", añade.El Brescia se encuentra actualmente en último lugar en la clasificación de la Serie A de la liga italiana, con 16 puntos, mientras que el líder es el Juventus, con 63, y en segundo lugar se encuentra el Lazio, con 62. EFE

